منحة قطرية بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلن الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأحد، تقديم منحة مالية بقيمة 150 مليون دولار على مدار ستة أشهر لقطاع غزة.

ونشرت صحيفة الشرق القطرية على موقعها الإلكتروني، أن المنحة تأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعماً لبرنامج الأمم المتحدة في غزة.

وبينت أن هذه المساعدة المالية تأتي أيضاً في إطار دعم أهالي قطاع غزة المحاصر في مواجهة فيروس "كورونا"، وضمن مساهمة قطر في الجهود العالمية لموجهة الفيروس والحد من آثاره.

وأطلقت وزارة الصحة ولجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة الأيام الماضية نداءات إغاثة لرفع الحصار والدعم المالي لتمكينهم من مواجهة "كورونا".

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أعلن منتصف ليلة الأحد، عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".