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الحكم المحلي تستلم مهام المجلس البلدي السابق للنصيرات

24 آذار / مارس 2020 08:07

الوسطى- الرأي:

 عقدت وزارة الحكم المحلي وبلدية النصيرات، اليوم الثلاثاء 24/مارس، مراسم تسليم واستلام المجلس السابق للجنة تسير الأعمال، بحضور رئيس البلدية السابق محمد أبو شكيان، ورئيس لجنة تسير أعمال بلدية النصيرات موسى جبر، وعضو اللجنة م. محمد البحيصي، ومدير المنطقة أحمد سمارة، ومدير الرقابة والتوجيه عطاف الكفارنة، وموظفي الرقابة.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي في تصريح لها، أن اللجنة تتكون من موظفي وزارة الحكم المحلي من التالية أسمائهم: أ. موسى جبر رئيس اللجنة وعماد بلال عضو، و م. محمد البحيصي عضو، مبينة أن اللجنة ستعمل على تسير أعمال البلدية حتى تشكيل مجلس بلدي جديد، أو عقد انتخابات في أقرب وقت ممكن.

 من جهته؛ أكد أبو شكيان أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، شاكراً أعضاء المجلس السابق على أدائهم ودورهم في خدمة المجتمع، وطواقم البلدية التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام لجنة تسير أعمال البلدية بشكل رسمي.

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