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أعلنت طبيعة الفعاليات

بالذكرى الثالثة..هيئة مسيرات العودة تدعو لعدم التجمهر

28 آذار / مارس 2020 04:39

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غزة – الرأي:

تزامناً مع يوم الأرض والذكرى الثالثة لانطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، دعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى عدم الخروج من المنازل وإلغاء مظاهر التجمهر التزاماً بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

ولفتت الهيئة في بيان تلقته وكالة الرأي السبت، أن الشعب الفلسطيني يواجه في هذه الأوقات تهديداً مركباً، يتمثل بالاحتلال جائحة فيروس "كورونا" وكلاهما يعتبر سبباً للموت والدمار.

وطالبت الأهالي بعدم مغادرة المنازل في يوم الذكرى الموافق الـ 30 من مارس، مؤكدة ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة وعدم التوجه إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت عزمها عقد مؤتمر صحفي الاثنين القادم الساعة الحادية عشر صباحاً داخل مخيم موقع ملكة شرقي غزة، دون حضور جماهيري، فيما سيتم إطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء غزة لتحمل رسائل التأكيد والتمسك في الثوابت.

وبينت أن فعاليات إحياء الذكرى ستشمل حرق العلم الإسرائيلي لما يمثله من رمز للظلم والاضطهاد ضد شعبنا، وللتأكيد على المُضي حتى كنس الاحتلال.

وكشفت أنه سيتم تعليق حركة السير والمواصلات العامة في قطاع غزة الساعة 12 ظهراً لمدة 5 دقائق مع إطلاق صافرات الإنذار عبر سيارات الإسعاف والدفاع المدني وسيارات الشرطة تخليداً للذكرى.

وعدت كافة البلديات في تنفيذ حملة وطنية للتعقيم، ابتداءً من مدينة غزة ثم باثي المحافظات، كمات طالبت بقرع أجراس الكنائس في ذلك اليوم، وإطلاق التكبير في المساجد وشرفات المنازل عقب أذان المغرب.

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