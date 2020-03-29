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يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين لـ 104

6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في قطنة شمال غرب القدس

29 آذار / مارس 2020 08:38

20200225090026
20200225090026

القدس المحتلة - الرأي

أعلن الناطق باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، فجر الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وقال محلم في بيان صحفي، إن 5 من بين الإصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104.

وأضاف أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وكان ملحم أعلن في وقت سابق عن إصابة سيدة ثلاثينية في قرية القبيبة شمال غرب القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلن عن إصابتها صباح أمس.

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