6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في قطنة شمال غرب القدس

القدس المحتلة - الرأي

أعلن الناطق باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، فجر الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وقال محلم في بيان صحفي، إن 5 من بين الإصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104.

وأضاف أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وكان ملحم أعلن في وقت سابق عن إصابة سيدة ثلاثينية في قرية القبيبة شمال غرب القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلن عن إصابتها صباح أمس.