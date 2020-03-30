وكالة الرأي الفلسطينية إدخال نتنياهو للحجر الصحي لمخالطته مصابة بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تبدأ توصيل المساعدات للاجئين في غزة غداً وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 41 أسيرة في سجن "الدامون" بظروف صعبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جعلنا فترة الحجر 21 يوماً لتحقيق أعلى نسبة أمان بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهاز الطبي بغزة لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية إلغاء الفعالية المركزية بذكرى "يوم الأرض" واستبدالها بأخرى رمزية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في "إسرائيل" إلى 4347 حالة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر 21 محضر ضبط لتجار مُخالفين
أخبار » الأخبار الحكومية

رابط فحص..من سيستفيد من المنحة القطرية غداً وما آلية صرفها؟

30 آذار / مارس 2020 04:44

XmV77
XmV77

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف المنحة القطرية غداً الثلاثاء، لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن من سيحصل على المنحة هو كل من استلم أقل من تسع مرات، ومن استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر.

وأكدت أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبينت أنه سيتم اعتماد آلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة.

وشددت على أنه سيتم ضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكان السفير القطري محمد العمادي قال إن عملية التوزيع ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

لفحص اسماء المستفيدين من المنحة اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟