المالية لـ"الرأي": ننفي ما يُشاع عن الغاز المصري بغزة

غزة- الرأي:

نفت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية بقطاع غزة، ما يُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود رائحة للغاز المصري.

وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ"الرأي" الأربعاء، إن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح، ونهيب بالأهالي أخذ المعلومات من جهات الاختصاص وعدم الالتفات للشائعات والأخبار غير الموثوقة.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، نفت أيضاً ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن الحرائق الأخيرة بسبب الغاز المصري.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم، إنها لم تصدر تحذيراً بهذا الخصوص، داعية كافة وسائل الاعلام والنشطاء الصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد الوطني عن مروجي الشائعات.

وأكدت أن هذه اشاعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على أنها ستقوم بملاحقة كل من يقوم ببث هذه الشائعات التي تهدف لزعزعة الاستقرار والأمان.

وشددت الوزارة على انها ستبقى حامية للاقتصاد الوطني الفلسطيني ولن تسمح بالعبث بحياة المواطنين.

ودعت وسائل الإعلام للحصول على المعلومات والأخبار الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني من خلال موقعها الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.