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استشهاد شاب متأثراً بإصابة الاحتلال له جنوبي نابلس

01 نيسان / أبريل 2020 09:28

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فلسطين المحتلة - الرأي

استشهد مساء الأربعاء، الشاب إسلام عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته الحرجة التي تعرض لها خلال أحداث جبل العرمة الشهر الماضي.

وأعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري برام الله وفاة دويكات متأثراً بإصابته، وتجري ترتيبات نقله إلى مسقط رأسه لتشييع جثمانه.

وأصيب دويكات بعيار معدني مغلف بالمطاط بالرأس من مسافة قصيرة، خلال قمع جنود الاحتلال للمعتصمين بجبل العرمة يوم 11 مارس، ووصفت إصابته بالحرجة.

وكانت أحداث جبل العرمة قد أسفرت عن استشهاد الفتى محمد عبد الكريم حمايل، وإصابة عشرات المواطنين.

وفي بيان لحركة حماس، نعت شهيدها وتقدمت بالتعزية والمواساة من عائلته، وقالت: "اليوم يلتحق الشهيد اسلام برفيقه الشهيد محمد حمايل، فشهداؤنا هم مشاعل على طريق الحرية والتحرير والوطن المستقل".

وأكدت على أن خيار المقاومة ومواجهة المشروع الاستيطاني سيتواصل بهمة وسواعد أبناء شعبنا، الذين سطروا بدمائهم معركة بطولية فوق جبل العرمة، لينتصر دم الشهداء الطاهر على عدوان الاحتلال وإجرامه.

وحيت أهالي بيتا وبطولتهم في التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدة على أن خيار المقاومة هو الطريق لحماية أرضنا ومقدساتنا.

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