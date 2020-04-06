القضاء الأعلى بغزة يوضح مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي

غزة- الرأي:

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة بياناً توضيحياً بشأن مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي للغاز، عقب قرار إغلاقها جراء تسببها بحادث النصيرات مؤخراً.

وقال المجلس في بيان له الاثنين: "فوجئنا بحملة تشويه تجاه القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الادارية بغزة على صفحات الطلب المستعجل رقم ( ٤٨/ ٢٠٢٠م ) في الاستدعاء رقم ( ٣٥ / ٢٠٢٠م ) وتوضيحا للحقيقة فإننا نعلن الآتي".

"تقدمت شركة مصطفى المشهراوي وإخوانه بتاريخ ٢٤ /٣ /٢٠٢٠م وبالاستدعاء رقم (٣٥ / ٢٠٢٠م ) وبالطلب المستعجل فيه رقم ( ٤٨ / ٢٠٢٠م ) والغاية منه فتح المحطة - لتفريغ كميات الغاز الكبيرة في الصهاريج الموجودة ولسداد الالتزامات والمطالبات والديون المستحقة ثمنا للغاز كما جاء بطلبه تفصيلا لاسيما البند الثالث منه ".

"نفس اليوم ٢٤ / ٣ تم منحه القرار وإجابة الطلب المؤقت المستعجل للغاية في طلبه تفريغ الغاز، وعدم الاضرار بالالتزامات ودفع أثمان الغاز للجهات الممولة، ولم يراجع أو يهتم للقرار منذ ٢٤ / ٣ وحتى تاريخ الأمس للقيام بعملية تفريغ صهاريج الغاز التي طلب تفريغها، ومعالجة التزاماته مع الممولين" .

"بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٦ /٤ تقدم بطلب جديد على نفس الاستدعاء يطلب فيه الغاء كافة الاثار المترتبة على قرار اللجنة الادارية الحكومية والقاضي بإغلاق محطة الغاز والسماح بمنحها حصتها من الغاز المنزلي بالإضافة للبنود الأخرى في طلبه، ولم يتم منحه أي قرار مؤقت أو إجابة لطلبه - بإلغاء كافة الآثار أو السماح بالحصول على الحصص من الغاز - لحين الفصل في الاستدعاء رقم ( ٣٥ /٢٠٢٠م ".

"حيث أنه وبعد مضي ١٣ يوماً من القرار المؤقت الأول لفتح المحطة لتفريغ صهاريج الغاز وسداد التزاماته للممولين قام بمباشرة فتح المحطة لتفريغ الغاز من الصهاريج وتجاوز ذلك بما يتم تداوله في الإعلام الاجتماعي والاذاعي ".

وأشار المجلس إلى أنه توضيحا للحقيقة ومنعا للتعريض أو التشويه للقضاء اقتضى إصدار هذا البيان التوضيحي داعياً إلى تحري الدقة والحقيقة من مصادرها وعدم حرفها والالتزام بالأخلاق المهنية.

وشدد على أن اللجوء للقضاء الإداري حق للمواطنين كافة، مؤكداً على احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم والمحافظة على الشرف والقيم الوطنية الأصلية لشعبنا وأخلاقه .

ودعا لعدم خلق المشاغلات الجانبية للكوادر الشرطية والأمنية والمهنية والخدمية في مواجهة الظروف الاستثنائية الحرجة، والتحلي بروح المسئولية وحسن الانتماء الوطني.

وكانت لجنة التحقيق حادثة انفجار وحريق سوق النصيرات أصدرت توصية بإغلاق محطة المشهراوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفها للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب "إبراهيم خضر محمود الرزي" "23 عامًا" متأثرًا بإصابته في حريق النصيرات، مما يرفع حصيلة الوفيات جراء الحادث إلى 22 شهيداً.