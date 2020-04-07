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"التنمية" تعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

07 نيسان / أبريل 2020 12:25

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعة مالية جديدة من تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة الخميس المقبل عبر عبر مكاتب البريد  وعلى مدار عدة أيام لضمان عدم التجمهر.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، الثلاثاء، إن الدفعة الجديدة تشمل صرف ٢٠٠ شيكل للأسر الأشد فقرا وضمن المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة من الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وذكرت أنه يتم صرف التبرعات حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها الوزارة، وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة لهم في البطاقات التي وصلتهم حفاظا على سلامتهم.

وجددت شكرها للموظفين المتبرعين من مستحقاتهم لدعم الفقراء والمحتاجين.

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