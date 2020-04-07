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المباحث تلقي القبض على سارق "1000 "لتر سولار لشركة جوال

07 نيسان / أبريل 2020 06:45

المباحث العامة
المباحث العامة

غزة- الرأي:

أكدت المباحث العامة أن قسم مباحث النصيرات أنجز شكوى سرقة 1000 لتر سولار تم سرقتها من مخازن شركة جوال في المنطقة الوسطى .

وذكر النقيب محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات أن الشركة تقدمت بشكوى تفيد بقيام مجهول بالسرقة من داخل المخازن الخاصة بها على فترات متعددة .

وأشار إلى أنه تم عمل كشف ومعاينة لمكان السرقة وحصر عددا من المشتبه بهم بعملية السرقة حيث تم استدعاء المدعو "ط.ح" لوجود كمية من السولار في بيته .

ولفت داوود إلى أن المدعو "ط.ح" اعترف على شراء السولار من المدعو "ج.م" وعليه تم استدعاء الأخير حيث أقر بسرقة مخازن الشركة وتم إحالة ملف القضية والمضبوطات لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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