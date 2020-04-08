وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر "الشغوف" حتى 2023 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الكركم تقوية المناعة والحد من الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مرضية وراء رائحة الفم الكريهة ارفعها وكالة الرأي الفلسطينية طرق علاج الارق ممارسة الرياضة والبعد عن نوم القيلولة وكالة الرأي الفلسطينية 280 يورو غرامة لإيطالية ذهبت للتسوق 11 مرة في يوم واحد وكالة الرأي الفلسطينية أمريكية تجند كلابها لحماية المسنين من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. إيطالية عمرها 104 أعوام تهزم وباءين وكالة الرأي الفلسطينية عبر تطبيق جديد.. الساعات الذكية تقود الخبراء لفهم انتشار كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بمساعدة هواوي.. الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية أمازون تطلق كاميرا للمراقبة بصوت ثنائي الاتجاه
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

08 نيسان / أبريل 2020 06:43

وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز
وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التابعة لدائرة الموازين والمكاييل بوزارة الاقتصاد الوطني، بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الطواقم التفتيشية نظمت جولات تفتيشية شملت المخابز، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بختم الموازين ومطابقة الموازين وعدم التلاعب بالأوزان.
دائرة حماية المستهلك
وأشار البيان إلى أن طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 232 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.
وأفاد البيان أن الطواقم التفتيشية بمحافظة خان يونس ضبطت 2160 قطعة بسكويت مخالفة للمواصفات الفلسطينية، وضبط 3160 علبة علكة على شكل سجائر، وتحرير محضر ضبط بسبب مخالفة الأسعار.
فيما حررت طواقم حماية المستهلك بمحافظة رفح  مخالفة لاحد أصحاب المحلات التجارية لقيامه ببيع سلعة السكر بسعر مرتفع.
وذكر  البيان أن مفتشي حماية المستهلك بمحافظة غزة ضبطت 23 طن من جبنة الفيتا مخالفة للمواصفات بسبب انخفاض نسبة البروتين وارتفاع نسبة الدهون.
يشار الي أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها خلال الفترة المسائية في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

مديرية المعادن الثمينة
الى ذلك، نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الوسطى شملت زيارة 5 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، وزيارة عدد 2 مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

92213805_1607983986016387_5362239404603604992_o 92240985_1607984099349709_21755224829984768_o وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟