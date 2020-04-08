وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التابعة لدائرة الموازين والمكاييل بوزارة الاقتصاد الوطني، بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الطواقم التفتيشية نظمت جولات تفتيشية شملت المخابز، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بختم الموازين ومطابقة الموازين وعدم التلاعب بالأوزان.

دائرة حماية المستهلك

وأشار البيان إلى أن طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 232 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وأفاد البيان أن الطواقم التفتيشية بمحافظة خان يونس ضبطت 2160 قطعة بسكويت مخالفة للمواصفات الفلسطينية، وضبط 3160 علبة علكة على شكل سجائر، وتحرير محضر ضبط بسبب مخالفة الأسعار.

فيما حررت طواقم حماية المستهلك بمحافظة رفح مخالفة لاحد أصحاب المحلات التجارية لقيامه ببيع سلعة السكر بسعر مرتفع.

وذكر البيان أن مفتشي حماية المستهلك بمحافظة غزة ضبطت 23 طن من جبنة الفيتا مخالفة للمواصفات بسبب انخفاض نسبة البروتين وارتفاع نسبة الدهون.

يشار الي أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها خلال الفترة المسائية في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

مديرية المعادن الثمينة

الى ذلك، نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الوسطى شملت زيارة 5 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، وزيارة عدد 2 مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.