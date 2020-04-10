إعلان مهم من هيئة المعابر للمواطنين العالقين في مصر

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الخميس، للمواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الهيئة؛ من أجل حصر أعداد العالقين تمهيداً لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة.

ووضعت وزارة الداخلية عدة معايير لمن يرغب بالعودة، حيث يخضع جميع القادمين للحجر الصحي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكاناً وزماناً.

كما سيتم الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول؛ تنفيذاً لإجراءات السلامة الوقائية، لذا مطلوب كتابة الاسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح.

وأشارت إلى أنه سيتم تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية يستخدمها، لافتة إلى عدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة.

ودعت المواطنين إلى تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن بعد انقضاء مدة وإجراءات تعقيمها.

كما دعت الراغبين بالعودة إلى تسجيل بياناتهم من خلال الرابط أدناه، حتى مساء الاثنين 13 أبريل 2020.



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