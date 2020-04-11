وزارة الاتصالات تُحوسب الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حوسبة الإجراءات الخاصة بالإقرار الالكتروني الخاصة بالمستفيدين من المنحة القطرية.

وبينت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بعملية صرف المنحة القطرية والمقدمة للجمهور وذلك من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

وأكدت أن الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013، والذي يتح إمكانية التعاقد والتعامل الإلكتروني بين الأطراف المختلفة.

ودعت المستفيد بالدخول للتسجيل الموحد من ثم شاشة الإقرار الالكتروني المنبثقة ضمن خدمات المستفيد في الخدمات الإلكترونية لبنك البريد.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بشروط الخدمة وهي (تحديد اسم الوكيل وسبب الإقرار ورقم الجوال والبريد الذي يريد استلام الإقرار والصرف منه".

ولفتت إلى أن الشئون القانونية فيها ستتابع كافة الطلبات والاجراءات قانونياً لاستكمالها، حيث في حال الموافقة علي الطلب سيتم إرسال رسالة على جوال المُسجل بالطلب بالتوجه للبريد المسجل لاستلام الإقرار، ثم استلام المنحة من مكتب البريد المسجل في الإقرار .

للدخول إلى شاشة الإقرار الإلكتروني اضغط هنا