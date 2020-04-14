وزارة التنمية: إعلان التسجيل للقسائم الشرائية مـزور

غزة- الرأي:

نفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، علاقتها بإعلان تسجيل لمشروع قسائم شرائية تم نشره من خلال صفحة مشبوهة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "عزيزة الكحلوت" في تصريح خاص لوكالة "الرأي" "ننفي نفيًا قاطعًا ما تداولته بعض الصفحات حول روابط لتسجيل المواطنين لمساعدات ومنح".

وأكدت أن وزارة التنمية لها منصاتها الاجتماعية الرسمية وموقعها الرسمي الذي تتواصل به مع المواطنين، داعيةً جماهير شعبنا لعدم التعاطي مع هذه الصفحات.

ومن جانبها نوهت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن لديها موقعها الرسمي وصفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أي إعلانات أو الإعلان عن أي مشاريع.

وأكدت اللجنة القطرية على أن لا علاقة لها بما يتم نشره من إعلانات حول التسجيل لمشروع القسائم الشرائية لشهر رمضان المبارك، عبر بعض المواقع والمدونات وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.