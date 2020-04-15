رونالدو "متحفز جدا" في تمارينه على ملعب ناسيونال ماديرا

ذكر رئيس نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ان النجم كريستيانو رونالدو الذي يخضع لتمارين في ملعب ناديه السابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، "متحفز جدا" ويظهر "رغبة كبيرة بالعودة الى المنافسات".

وبعد انتقاله من ايطاليا حيث يدافع عن الوان يوفنتوس بطل الدوري، الى جزيرة ماديرا، يخضع افضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 35 عاما لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر العشر سنوات.

وقال روي ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال لصحيفة "توتوسبورت" الايطالية "رؤية كريستيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي. عندما وصل كريستيانو الى اكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الاول اندورينيا. مقابل ضمه، منحناهم كرات وملابس".

تابع "بعدها بسنتين كنت الرئيس الذي وقع انتقاله الى سبورتينغ في لشبونة. كان جيدا جدا كطفل، لكن كان من المستحيل تخيله ان يصبح افضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وكشف ألفيش ان رونالدو اتصل به طالبا فرصة التدرب على ملعب النادي خلال فترة العزل الصحي، مضيفا "كريس كان ولدنا، وهو افضل قدوة لاكاديمية ناسيونال".

واوضح ان رونالدو يبدو "مصمما" و"متحفزا جدا" للتدرب في هذه الفترة "لا اعتقد انه يأتي الى هنا كل يوم. احيانا يأتي في الصباح، وأحيانا بعد الظهر يتوقف الامر على برنامجه التدريبي".

وتوقع رئيس ناسيونال ان ينهي رونالدو مشواره مع يوفنتوس لانه "سعيد جدا" مع فريق مدينة تورينو.