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"الداخلية" تشرع بتصنيع الكمامات الواقية للمساهمة في الإجراءات الوقائية

15 نيسان / أبريل 2020 12:51

"الداخلية" تشرع بتصنيع الكمامات الواقية للمساهمة في الإجراءات الوقائية

غزة- الرأي

شرعت المديرية العامة للمالية والإمداد بوزارة الداخلية والأمن الوطني،  بتصنيع الكمامات الواقية؛ للمساهمة في الإجراءات الوقائية، ضمن الجهود الحكومية لمواجهة فايروس "كورونا".

وفي هذا السياق؛ قال اللواء ناصر مصلح مدير عام المالية والإمداد، إن "وزارة الداخلية بدأت العمل في إنتاج الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في قطاع غزة".

وأشار "مصلح" إلى أنه يتم صناعة الكمامات وفق المواصفات الطبية الخاصة وبإشراف من وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة من قبل العاملين في مصانع وورش الوزارة.

وبيّن أنه تم البدء بتوزيع الكمامات – كمرحلة أولى- على المواطنين العالقين الذين يصلون عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون، وعلى منتسبي الوزارة.

وكان اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلن السبت الماضي، صدور تعليمات للجهات المختصة في الوزارة بالشروع في تصنيع الكمامات الواقية في مصانعها؛ من أجل المساهمة في توفير الكمامات.شرعت المديرية العامة للمالية والإمداد بوزارة الداخلية والأمن الوطني بتصنيع الكمامات الواقية؛ للمساهمة في الإجراءات الوقائية، ضمن الجهود الحكومية لمواجهة فايروس "كورونا".

وفي هذا السياق؛ قال اللواء ناصر مصلح مدير عام المالية والإمداد، إن "وزارة الداخلية بدأت العمل في إنتاج الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في قطاع غزة".

وأشار "مصلح" إلى أنه يتم صناعة الكمامات وفق المواصفات الطبية الخاصة وبإشراف من وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة من قبل العاملين في مصانع وورش الوزارة.

وبيّن أنه تم البدء بتوزيع الكمامات – كمرحلة أولى- على المواطنين العالقين الذين يصلون عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون، وعلى منتسبي الوزارة.

وكان اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلن السبت الماضي، صدور تعليمات للجهات المختصة في الوزارة بالشروع في تصنيع الكمامات الواقية في مصانعها؛ من أجل المساهمة في توفير الكمامات.

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