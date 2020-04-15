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مصادرة مكبرات صوت من باعة مُخالفين للتعلميات بغزة

15 نيسان / أبريل 2020 04:04

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غزة- الرأي:

صادرت طواقم دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة، مجموعة من مكبرات الصوت من الباعة المتجولين غير الملتزمين بتعليمات البلدية وضوابطها.

ونشرت البلدية أن ذلك يأتي ضمن جهودها في مكافحة ظاهرة التلوث السمعي، والحد من الضوضاء الناتجة عن استخدام هذه المكبرات بالتعاون مع شرطة البلديات في محافظة غزة.

وذكرت الدائرة أنه يتم تسيير دوريات تفتيش مشتركة من البلدية وشرطة البلديات بشكل يومي في كافة المناطق والأحياء حسب الجدول المتفق عليه، وخاصة في الأوقات المحظور فيها استخدام مكبرات الصوت، لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، لما تسببه من ازعاج وضوضاء وضرر للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة ١١٥ مكبر صوت من المخالفين منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وخاصة ممن لم يلتزموا بقرار عدم استخدام مكبرات الصوت في الفترة المسائية.

وأكدت أن الحملة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة الضارة، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم ١١٥.

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