الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من جائحة "كورونا"

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل، صباح الأحد، عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين جراء حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا .

وقالت الوزارة، إن الدفعة الثانية تشمل 5000 مستفيد من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة.

وذكرت أن عدد المسجلين بلغ 130 الف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، فيما بلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خصعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الاكثر تضررا، بناء على وزن القطاع المتضرر، وحجم الضرر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن الدفعة الأولى الأسبوع الماضي بواقع 3000 مستفيد من العمال المتضررين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المنحة 8000 مستفيد.

يذكر أن المنحة ممولة من لجنة المتابعة الحكومية بقيمة مليون دولار لصالح 10000 عامل متضرر.

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