وزارة الصحة تطلق المبادرة الوطنية للتطوع لمواجهة "كورونا"

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الجامعات الوطنية الفلسطينية والنقابات المهنية عن انطلاق مبادرتها التطوعية لكافة خريجي الكليات الطبية والصحية غير العاملين في وزارة الصحة، وطلاب السنة النهائية لكل من كليات الطب، وطب الاسنان، والصيدلة، وكليات العلوم الصحية والطبية وذلك ضمن استعدادات الوزارة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد مدير عام ديوان الوزير أشرف أبو مهادي بالدور الوطني والمسئول للجامعات والنقابات بالوقوف مع وزارة الصحة للمساهمة في التصدي لهذا الوباء، مؤكدا على تعزيز أواصر التعاون معها بعقد اللقاءات مع عمداء الكليات ورؤساء النقابات المهنية تباعا، وذلك للتشاور حول آليات الاستفادة من الكوادر البشرية في مكافحة هذا الوباء.

وأفاد أبو مهادي بأنه سيتم اخضاع المتطوعين لدورات تدريبية تشمل تدريبهم وعلى وسائل الوقاية الشخصية، ومهارات انقاذ الحياة الأساسية، وتأهيلهم للعمل في المرافق الصحية المراد تعزيز الخدمات الصحية بها.

وأشار إلى أنه سيتم وضع رابط للتسجيل من خلال موقع وزارة الصحة أو من خلال الكليات والنقابات المهنية المتعددة.