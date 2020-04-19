عوض يُناقش إجراءات مواجهة الكورونا مع كُتّاب ونُخب غزة

غزة – الرأي:

ناقش رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي "محمد عوض"، الإجراءات الحكومية التي أتخذت منذ بداية جائحة الكورونا حتى الآن، مع كُتاب غزة ونخبها المثقفة.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الإعلام جمع محمد عوض مع الكُتاب والنخب الفلسطينية.

وأكد عوض في بداية حديثه أهمية ذهذ اللقاءات حيث قال " لا شك أن مثل هذه اللقاءات هي لقاءات أساسية ومركزية في إطار الشراكة بين الحكومة والنخب والكتاب لاطلاعهم على مجريات الأمور وللاستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم.

شريحة النخب المثقفة

وأشار إلى لدور الذي يلعبه الكُتاب في المجتمع، بالذات وهي شريحة مهمة تبني الفكر والثقافة ولهم أثر في إنشاء الجيل وأثر في المتابعة مع هذا الجيل في المستقبل فهذا دور لا يمكن الحديث عنه إلا بعمق وتفكير من أجل تكامل الفكر مع ما تطرح الحكومة.

وتحدث عوض عن القرارات الحكومية التي اتخذت في مواجهة جائحة الكورونا وتابع "إن بعض القرارات التي اتخذت كان مؤلمًا في كيفية التعاطي معه وإلزام المواطن به، إلا أن خلفيات هذا الإلزام فيها فخر لنا، لأننا نحمي الروح البشرية وهي أحد مقاصد الشريعة، فلكم أن تدركوا هذا الإلتزام في إطار التعليمات والتوجيهات هو حماية للإنسان وحماية للمجتمع، لكم أن تدركوا أن هذا الثغر نحن عليه كما الجميع في قطاع غزة وخارجه، كيف نحمي أهلنا في غزة".

إجراءات الحكومة

وذكر أن الإجراءات بدأت مع نهاية عام 2019م عندما بدأت الأحداث في الصين، وكانت البداية غير واضحة، إلا أنه كانت هناك مبادرات من وزارة الصحة لكيفية التعامل مع الحدث ودراسات معمقة واجتماعات مع شرائح مجتمعية خارج الإطار الحكومي، وخلص الأمر إلى أن الأمر جدُ خطير ولابد من التعامل معه.

ونوه عوض إلى أن الخطط قد وضعت في حينه من كيفية الانتقال من مرحلة المشاهدة إلى الوقاية في الميدان، وتم حجر كل من يأتي من البلاد التي كانت منبع الوباء، وكان هناك إنشاء حجر إلزامي لهذه الشريحة والباقي تعهد كتابي أن يلتزم بالبيت.

وأضاف"بعد فترة ومع تقييم الحالة تبين لنا أن الأمور تتسع، إضافة إلى أن اطار إلتزام المجتمع بالحجر البيتي ضعيف، فزودنا خطوة المتابعة في الحجر البيتي بمعنى طواقم صحية بالإضافة لوزارة الداخلية يزوروا البيوت إما عبر الزيارة الميدانية أو الاتصال بهم للتأكد من اتباعهم للإجراءات السليمة ونشر هذه الثقافة".

وأشار إلى وجود تحسن ولكن ليس تحسن بالمستوى المطلوب ولا بحجم الوباء وانتشاره الذي بدأ يزداد بطريقة غير عادية، فكان الانتقال من هذه المرحلة إلى الحجر الإلزامي لجميع من يحضر من الخارج.

إغلاق المعابر

وتابع "كانت الخطة في تلك اللحظة هي إغلاق المعابر بالكامل وإعطاء فرصة لنا لإعداد أماكن الحجر، ولكم أن تدركوا أن قضية الحجر كانت في ثقافتنا ، مكان الحجر مرفوض أن يكون بين المجتمع، على الرغم أنه في إطار الفهم أن الحجر لا يؤثر على البيئة المحيطة، لذلك كان لا بد من اختيار الأماكن بدقة وإعادة تأهيلها، فالذي حدث أن بعد قرار 14-3 بالحجر وإغلاق المعابر، المعبر فتح يوم 15 مباشرة".

الحجر الصحي

واستطرد عوض قائلًا "كان لا يوجد أمامنا أي مجال إلا أن نتصرف على عجل واختيار مدارس هي الأقرب للتعامل مع الحدث، وكان لاشك نوع من الارتباك بالميدان أدى لبعض المشاكل ولكن بفضل الله بعد 48 ساعة تم تجاوز هذه المشكلة وانتقلنا من مركزي حجر إلى 35 مركز حجر استضافوا في الفترة الأولى أكثر من 2200 شخص ما بين شخص مستضاف ورجل أمن ورجل صحة ورجل تنمية اجتماعية يتعامل معه بدرجة أساسية وبدعم من باقي الوزارات الأخرى وضمن الدائرة وزارة التربية والتعليم وكما أن وزارات أخرى لها دور في عملية الدعم"، مشيرًا إلى أن الانتقال من مرحلة الحجر المنزلي في إطار التغلب على ثقافة في الميدان إلى المواجهة وتسوية الطريق أمام القرار الصحي الذي يحكم المرحلة.

ونوه إلى وجود تطور في الخدمات وتطور في الفهم وحل مشكلة مع الأشخاص القادمين من الخارج حيث كانوا يرفضون النزول في المحاجر، لكن في نهاية المطاف أيقن هؤلاء أن هذه الخطوة كانت في صالحهم كما في صالح المجتمع.

وأكد أن الانتقال من فترة الحجر التي كانت 14 يومًا إلى 21 يومًا ثم انتقلت لـ28 يومًا كان في إطار متطلبات صحية بحتة إضافة إلى الإمكانيات الصحية الضعيفة منذ بدء الحصار حيث أن الإمكانيات ضعيفة وهذا ليس سرا ولكن واقع يعاش.

إمكانيات ضعيفة

وقال عوض "هناك دول متقدمة الآن لا تستطيع أن تواجه الفيروس فما بالكم بنا نحن بامكانياتنا الضعيفة أي أن الكارثة ستكون متضاعفة فكان القرار لدينا أن لا نواجه الفيروس ما أمكن ندعو الله أن يساعدنا في تحقيق ذلك وكل ما نفعله نعتقد جازمين أنه بفضل من الله لكن مطلوب منا أن نبذل الجهد ونتوكل على الله".

وأكد أن الإمكانيات الصحية ضعيفة ولا زالت خصوصا في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء لدرجة أن اخر فوج لكي يخرج من المحجر لم يكن هناك إمكانية لفحصه، فاضطر الطاقم الطبي إلى إجراء فحص جماعي، أي إجراء الفحص لعشرة اشخاص يفحص واحد، وله أساس علمي ولكن في حال وجود إصابة سيتم إعادة إجراء الفحص للعشرة، وهذا مكلف.

وأوضح أن استعدادات المشافي في غزة ضعيفة وكل ما تملكه غزة 45غرفة في كل المشافي بالإضافة إلى 12 احتياط، مضيفًا أنه "في حين أن الدراسة الصحية في وزارة الصحة تقول أنه في حين دخلنا في الموجة الفيروسية الأولى فنحن بحاجة لـ 100 سرير".

المساعدات

وقال عوض "نسمع أن هناك تبرعات من هنا او هناك لم يصل غزة منه شيء تتحدث عن 50 مليون و60 مليون فلم يصل غزة منه شيء والأصل أن غزة بواقعها وبوزنها أن تزيد حصتها من المساعدات ولكن نسمع قعقة ولا نرى شيئًا في الميدان"، مشددًا على دور الكتاب في توضيح هذه الصورة في أكثر من مستوى "داخلي وخارجي".

وشدد على وجود تراجع في إطار الايرادات المحلية حيث أن القطاع من أكثر المناطق بالعالم تأثرًا به لأنه في حصار وقوت أبناءه يوم بيوم ، وقلة من لديه مخزون استراتيجي.

وعن الشرائح الأكثر تضررا من هذه الحالة قال عوض "خصصنا مليون دولار لهذه الشرائح وأيضا شرائح الزراعة فحاولنا أن ندعم وزارة الزراعة والمستفيدين منها كمزارعين ومربي دواجن أيضا بمليون دولار وقد تكون هذه الاقام في بعض دول لا قيمة لها لكن بالنسبة لنا لها قيمة كبيرة في اطار الموازنة الخاصة بنا".

أهمية اللقاء

وتابع عوض "أؤكد على أن هذا اللقاء مهم ونشكركم على الحضور وتبادل الأفكار ولابد أن نركز معا في إطار طرح الأفكار في هذا العنوان "كيف نواجه الوباء معا" لأن الهم العام والهدف العام هو الأساس الذي نتحدث به".

ونوه إلى أن أي تراخي من أي شريحة مجتمعية سيكون هو السبب في إطار خذلان المجتمع فلابد أن نستشعر ذلك حكومة وشعب وفئات شعب مجتمعيوتجار أي كان في أبعاد صحية امنية اقتصادية.

وعن أهمية الطروحات والمناقشات في هذا الإطار أضاف عوض "كل ذلك مطلوب أن يكون مطروح على الطاولة بوضوح وأن نستشعر أهميته في اطار التعامل مع الحدث وانتم مدعوون لأن تكونوا كما انتم في السابق على قلب رجل واحد من اجل ان نقدم وان نتشاور وان نتناصح في كيفية الخروج من هذه الازمة".