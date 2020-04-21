461 حصيلة إصابات فيروس كورونا في فلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي كيلة، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد المصابين في القدس إلى 132 مصابا بعد تسجيل 12 إصابة جديدة ما يرفع حصيلة المصابين في فلسطين إلى 461.

وقالت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثقة، مشيرةً إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.

وذكرت أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للمتابعة الصحية بلغت 390 حالة، ووصل عدد حالات التعافي 69 حالة، فيما بلغت النسبة في صفوف العمال والمخالطين لهم 75% من مجمل الاصابات.