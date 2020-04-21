وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح صالة الشهيدين " الوزير والرنتيسي" لكمال الأجسام واللياقة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تكرم مجموعة من الطلاب الفائزين فى مسابقة "حريتكم أغلى" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم حملة نظافة تطوعية للأحياء الجديدة غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية أسماء الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تفتتح جدارية تضامنية مع الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية 461 حصيلة إصابات فيروس كورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الصحية.. تفاني في العمل لمواجهة "كورونا" (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية "مستشفى العيون" مراحل متسلسلة لمواجهة "كورونا" (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية مفوض "أونروا" يعلن حل مشكلة موظفي المياومة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان "نستقبل رمضان بنظافة وصحة وأمان"

إطلاق مبادرة لتنظيف الشوارع وتجميل المفترقات بغزة

21 نيسان / أبريل 2020 02:36

جانب من إطلاق المبادرة
جانب من إطلاق المبادرة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "نستقبل رمضان بنظافة وصحة وأمان" لتنظيف الشوارع والأحياء وتجميل المفترقات الرئيسية.

وقال وكيل مساعد الوزارة ياسر الشنطي، إن "هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي نحن بأمس الحاجة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية والمحافظة على الصحة العامة وذلك من خلال شوارعنا نظيفة ومزينة وحدائقنا ومرافقنا العامة بأبهى صورة وأسواقنا وساحاتنا العامة معقمة ومرتبة".

وذكر الشنطي، أن 10 بلديات تشارك بالمرحلة الأولى من المبادرة موزعة على امتداد قطاع غزة من بيت حانون حتى رفح وتشمل تنظيف ودهان وتجميل المفترقات الرئيسية وتنظيف أحياء سكنية بمساعدة الفرق الشبابية المتطوعة ومتطوعين من لجان الأحياء.

وأشار إلى أن البلديات استلمت مواد وأدوات من أجل عمال النظافة والدهان بقيمة 50 ألف دولار بالمرحلة الأولى من المبادرة بتبرع من وزارة المالية، موضحا أن المبادرة سيكون لها مرحلة ثانية بنفس قيمة المبلغ مما يزيد عدد البلديات المستفيدة منها.

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات القطاع يحيى السراج، إنه في ظل انتشار جائحة كورونا يتطلب الأمر تعزيز الوعي الجماهيري ورفع مستوى النظافة بضرورة تحسين الواقع البيئي.

وأوضح السراج أن اتحاد البلديات يعمل بكل جد واجتهاد في قطاع غزة لتقديم أكثر من 30 خدمة لنحو 2 مليون مواطن في ظل الأوضاع الصعبة والقاهرة التي يعاني منها أبناء القطاع المحاصر.

وأكد التزام البلديات بمسؤولياتها وبذل قصارى جهدها في سبيل إدارة أزمة كورونا واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتعقيم الشوراع والمتنزهات والمرافق العامة ومراكز الحجر الصحي.

94506377_683325199108836_3982670538756587520_n 93788361_693337501417534_3143810249857695744_n 93863576_3089991091061954_4738185733146148864_n 93679809_843466449482791_3493179554187444224_n 93863573_888785378226818_7120361813132181504_n 93713254_846913392477628_7429804629031911424_n 93848179_1622779947878435_4358970847105384448_n 93859563_233260064450358_8438075552119652352_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟