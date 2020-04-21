إطلاق مبادرة لتنظيف الشوارع وتجميل المفترقات بغزة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "نستقبل رمضان بنظافة وصحة وأمان" لتنظيف الشوارع والأحياء وتجميل المفترقات الرئيسية.

وقال وكيل مساعد الوزارة ياسر الشنطي، إن "هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي نحن بأمس الحاجة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية والمحافظة على الصحة العامة وذلك من خلال شوارعنا نظيفة ومزينة وحدائقنا ومرافقنا العامة بأبهى صورة وأسواقنا وساحاتنا العامة معقمة ومرتبة".

وذكر الشنطي، أن 10 بلديات تشارك بالمرحلة الأولى من المبادرة موزعة على امتداد قطاع غزة من بيت حانون حتى رفح وتشمل تنظيف ودهان وتجميل المفترقات الرئيسية وتنظيف أحياء سكنية بمساعدة الفرق الشبابية المتطوعة ومتطوعين من لجان الأحياء.

وأشار إلى أن البلديات استلمت مواد وأدوات من أجل عمال النظافة والدهان بقيمة 50 ألف دولار بالمرحلة الأولى من المبادرة بتبرع من وزارة المالية، موضحا أن المبادرة سيكون لها مرحلة ثانية بنفس قيمة المبلغ مما يزيد عدد البلديات المستفيدة منها.

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات القطاع يحيى السراج، إنه في ظل انتشار جائحة كورونا يتطلب الأمر تعزيز الوعي الجماهيري ورفع مستوى النظافة بضرورة تحسين الواقع البيئي.

وأوضح السراج أن اتحاد البلديات يعمل بكل جد واجتهاد في قطاع غزة لتقديم أكثر من 30 خدمة لنحو 2 مليون مواطن في ظل الأوضاع الصعبة والقاهرة التي يعاني منها أبناء القطاع المحاصر.

وأكد التزام البلديات بمسؤولياتها وبذل قصارى جهدها في سبيل إدارة أزمة كورونا واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتعقيم الشوراع والمتنزهات والمرافق العامة ومراكز الحجر الصحي.