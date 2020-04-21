الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 21 إبريل 2020

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

أعلنت وزارة العمل عن أسماء الدفعة الثالثة من منحة الفئات العمالية المتضررة جراء الجائحة وعددهم ألفي مستفيد، ليصل مجموع المستفيدين عشرة آلاف من أصل 38 ألف مرشح للاستفادة ممن انطبقت عليهم الشروط وتم الصرف على ثلاث دفعات بحسب الفئات الأكثر تضررًا وفق معايير: "الحالة الاجتماعية، عدد الأبناء، حجم الضرر، القطاع المتضرر".

ندعو المواطنين إلى استثمار شهر رمضان في العبادة المنزلية وإعلاء الروح الإيمانية وتعزيز الروابط داخل الأسرة الواحدة بأداء الصلوات معًا داخل المنزل والابتهال إلى الله لرفع الغمة وكشف البلاء عن شعبنا وسائر الشعوب.

قدمت وزارة التربية والتعليم منذ 3 أسابيع خطط "إنهاء العام الدراسي" الحالي وآليات احتساب درجات الطلبة في مختلف المراحل التعليمية دون الثانوية العامة وكان هناك حرصًا على التوافق مع الأخوة في رام الله حول مجمل التفاصيل.

كما تم الانتهاء من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامةفي موعدها مع الاخذ بكافة شروط ووسائل الوقاية والسلامة الصحية.

عممت وزارة الاقتصاد الوطني إجراءات السلامة والوقاية الصحية المطلوب الالتزام بها على كافة الغرف التجارية لإلزام المحال التجارية والمولات بالأخذ بها وستقوم طواقم وفرق حماية المستهلك للتأكد من تنفيذها ميدانيًا.

وزارة التربية والتعليم طوال الأعوام السابقة كانت تستخدم التعليم عن بعد خاصة مع ظروف الحصار والحروب التي مر بها قطاع غزة.

صورنا دروس الثانوية العامة تغطي كافة المناهج وهي موجودة على موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم وهو من أفضل 10 مواقع تعليمية على مستوى الوطن العربي.

بدأنا بث مراجعات الثانوية العامة قبل تعليق الدراسة وهي مستمرة حتى الان، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم.

نبث دروس الثانوية العامة عبر أمواج والأقصى الفضائية، وعبر قناة القدس اليوم وإذاعة الأوقاف كذلك.

خلال الأسبوع القادم سيكون متاحا للطلاب التواصل مع المعلمين عبر الصفوف الافتراضية، حيث سيتاح المعلمون للإجابة على أسئلة الطلاب.

امتحان الثانوية العامة سيكون في وقته 30 مايو، وتم تحديد الحزء المطلوب للامتحان وتعميمه على الطلبة في وقت سابق.

سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة عند الامتحانات من خلال تقليص عدد الطلاب في القاعات، وتطبيق بروتكول صحي لعملية دخول وخروج الطلاب.

لدينا مركزين للتصحيح، هذا العام سنضيف مراكز أخرى، لتقليص عدد المعلمين في الغرفة الواحدة للتصحيح.

​وزارة التربية والتعليم : سيتم احتساب 80% من درجات الطلاب من تقييم الفصل الأول و20% من نشاط الطلاب في الشهر الأول من الفصل الثاني.

تواصل وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تنفيذ جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا.

وزارة الصحة تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة بعد انها الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد بدير البلح وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

الصحة كثّفت من الفحص المخبري للمستضافين ولحالات الاشتباه الأمر؛ الذي رفع حالات الإصابة خلال هذا الأسبوع إلى 4 حالات من بين المستضافين؛ ليكون إجمالي الحالات (منذ 22 مارس) 17 إصابة تعافى منها 9.

وصلنا من وزارة الصحة في رام الله شحنة جديدة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات بقيمة مليون و250 ألف دولار لازالت تحت التوريد ليكون اجمالي ما وصلنا منها من منذ بداية العام الجاري بقيمة 2 مليون و250 ألف دولار حتى اللحظة ويمثل 5 % فقط من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة في قطاع غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمقدر بـ 47 مليون دولار سنوياً.

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تحتاج الى مشاركة واعية من المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية الكاملة دون تراخي لنتشكل هذه الإجراءات مظلة امان للمجتمع من وباء كورونا .

تزايد انتشار وباء كورونا في المنطقة يشكل ضاغط جديد على المقومات الصحية المحدودة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي ونطالب كافة الجهات المعنية بخطوات جادة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

نهيب بكافة المواطنين التحلي بالمسئولية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية لتجنيب قطاع غزة خطر الوباء وذلك بالمحافظة على البقاء في المنازل وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد بين الأشخاص وخاصة عند التسوق او تلقي الخدمات.