الصحة تحذر من التهاون بالوقاية عقب انتهاء حجر متعافين من "كورونا"

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، تحذيراً للأهالي من التهاون في الالتزام بإجراء الوقاية من فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغين ما ينشر عبر منصات علمية مختلفة حول إمكانية عودة الفيروس لدى المتعافين.

وبينت أنه تزامناً مع انتهاء الحجر الصحي لمجموعة من المتعافين من "كورونا" بغزة ومغادرتهم لمنازلهم، يجب الحذر والالتزام بالوقاية وعدم التجمع.

وتواصل الوزارة متابعة 1954 مستضافاً داخل 26 مركزاً للحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.