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مُرة: نرفض الموقف الأمريكي من ضم الضفة الغربية

23 نيسان / أبريل 2020 09:36

مُرة
مُرة

غزة - الرأي

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة الخارج رأفت مُرة إن الموقف الأمريكي من ضم الضفة هو موقف غير قانوني، وغير شرعي ويتناقض مع القوانين والقرارات الدولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في تصريح صحفي أمس الأربعاء إن قرار ضم الضفة الغربية قرار يعود لـ "إسرائيل"؛ الأمر الذي يوفر الغطاء السياسي الأمريكي للاحتلال لتنفيذ عملية الضم.

وعبّر مُرة في تصريح صحفي، عن رفض حركة حماس هذا الموقف الذي يؤكد الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتجاهل مصالح وحقوق شعبنا التاريخية، كما يتجاهل طبيعة القضية الفلسطينية.

وأكد أن الرد الفلسطيني القوي على الموقف الأمريكي هذا يكون من خلال توحيد الموقف الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم نهج الصمود والمقاومة.

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