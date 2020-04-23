"التعليم" توضّح آليات اختتام العام الدراسي الحالي

غزة - الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا توضيحيا حول آليات اختتام العام الدراسي الحالي للصفوف من الأول حتى الحادي عشر في ظل استمرار تعليق الدراسة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، الخميس، إنه سيتم تقدير نتائج الطلبة للصفوف (1-4) وفق نتائج التقييم المستمر خلال الفصل الأولى وحتى 5 مارس من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

وأضافت أنه سيتم احتساب نتائج الطلبة في الصفوف (5-11) للعام الدراسي على النحو التالي:

1- احتساب 80% من درجة الطالب وفقا لنتيجته في الفصل الدراسي الأول، و20% وفقا لنتيجته في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني علما بأن هذه النتائج مرصودة في برنامج علامات الطلبة لدى الوزارة.

2- يتم ترفيع جميع الطلبة في الصفوف (1-11) إلى الصفوف التالية ما عدا الطلاب الذين توافرت لديهم معايير الرسوب قبل 5 مارس وفقا لتعليمات النجاح والإكمال والرسوب.

3- سيتم إعداد مواد استدراكية لجميع الصفوف (1-11) تعتمد على الأجزاء المهمة من المباحث المقررة التي لم يتم الانتهاء من تدريسها وجاهيا، بالإضافة إلى الموضوعات الأساسية اللازمة للتعلم اللاحق في الصفوف التالية بحيث يتم تدريس هذه المواد خلال الشهر الأول من العام الدراسي القادم والذي يمكن أن يبدأ مبكرا إذا تحسنت الظروف الصحية.

4- سيتم تقييم أداء الطلبة في المواد الاستدراكية بعد الانتهاء من تدريسها وتحتسب درجتها ضمن درجات الطالب في الشهر الأول من العام الدراسي القادم

ودعت الوزارة الطلبة للاحتفاظ بالكتب المدرسية حتى بداية العام الدراسي القادم للاستفادة منها أثناء تدريس المواد الاستدراكية.

كما دعت الطلبة إلى الرجوع لبوابة روافد التعليمية للاستفادة من الفيديوهات التعليمية التي تم بثها لجميع الصفوف خلال الأسابيع الماضية قبل تعليق الدراسة، لأن محتوى هذه الدروس سيكون محور التركيز في المادة الاستدراكية التي سيتم تعليمها وتقييم أداء الطلبة فيها بداية العام الدراسي القادم.

وحثت الطلبة على متابعة إذاعة صوت التربية والتعليم والتي تبث برامج تثقيفية وتوعوية وترفيهية ومسابقات متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز ورعاية أصحاب المواهب.

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