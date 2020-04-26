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أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

26 نيسان / أبريل 2020 05:50

غزة- الرأي:

قال القائمون على مبادرة "عيلة وحدة"، إن قيمة التبرعات التي تبرع بها موظفو غزة من مستحقاتهم حتى الآن بلغ 6.420.971 شيكل، وذلك مع مطلع شهر رمضان المبارك.

وأوضح  أحد القائمين على مبادرة عيلة واحدة إسماعيل الثوابتة في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، إن الآلاف من موظفي غزة ساهموا وتبرعوا من مستحقاتهم لصالح مبادرة عيلة واحدة، مبيناً أن أحد الموظفين تبرع من مستحقاته بقيمة 32.000 شيكل لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة.

وذكر أنه في كل شهر يتم الصرف على بند مبادرة عيلة واحدة بمبلغ مليون شيكل لصالح 5000 أسرة، ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة، حيث تم الصرف حتى الآن لـ10.000 أسرة بواقع 2 مليون شيكل في دفعتين اثنتين، متمنيً أن تستمر هذه المبادرة لخدمة شعبنا الفلسطيني الكريم.

وشكر الثوابتة كل موظفي غزة الأماجد الكرام الذين يُجسّدون المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي من خلال هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النبيلة الرائعة.

وكانت المبادرة فتحت المجال في الثلاثين من مارس الماضي  أمام الموظفين المتبرعين لترشيح أسماء من الحالات الفقيرة للاستفادة من المبادرة.

حيث يمكن للموظف ترشيح اسم واحد مع كل عملية تبرع بقيمة ٤٠٠ شيكل، فيما يزداد عدد الأسماء المرشحة من قبل الموظف من خلال مضاعفة المبلغ المتبرع به.

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