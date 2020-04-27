6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

الخليل - الرأي

أصيب 6 مواطنين على الأقل، منتصف الليلة الماضية، بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المدمع، وتم نقلها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وقال شهود عيان من مخيم الفوار، إن المواجهات تركزت بالقرب من مقبرة المخيم شرقا، بالقرب من أحد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت عقب ممارسات استفزازية واعتداءات زاولها جنود الاحتلال ضد المواطنين بالمنطقة، وتخللها اطلاق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.