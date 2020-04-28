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الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 28 إبريل 2020

28 نيسان / أبريل 2020 04:12

الايجاز
الايجاز

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

دقت اليوم بلديات قطاع غزة ناقوس الخطر لعدم مقدرتها الاستمرار في تأدية خدماتها في ظل جائحة كورونا والنقص الحاد للمستلزمات والتجهيزات اللازمة للإستمرار في تقديم خدماتها وناشدت المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم قطاع البلديات كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الاعتيادية والقيام بدورها في مواجهة هذه الجائحة.

تابعت الجهات الحكومية تزويد كافة القطاعات التابعة لها بسلسلة الإجراءات الاحترازية المطلوب منها الالتزام بها على صعيد توفير إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية للعاملين في هذه المؤسسات والمرتادين لها وبيئة العمل داخلها وقد تم التعميم بقرارات وتعليمات مكتوبة وتوقيع تعهدات من قبل كافة هذه القطاعات بما يشمل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والإعلامية وكافة قطاعات العمل التي تشرف عليها الوزارات المختلفة.

ضمن جهودها لضبط حركة الأسواق في رمضان قامت طواقم حماية المستهلك ب٢١٣ جولة وزيارة تفتيشية ميدانية على الأسواق وحررت خلالها ٢١ محضر ضبط و ٣٣ محضر اتلاف والملاحظ أن أعداد المحاضر والمخالفات تتقلص في ظل المتابعة الميدانية المستمرة.

لا صحة لما يتم تداوله بخصوص المساجد فالوضع على حاله والفتوى الصادرة عن اللجنة العلمائية باقية كما والموقف الشرعي في حالة تقييم مستمرة بناءً على التوصية الطبية التي لم تتغير.

وزارة الصحة تتابع صحياً 1931 مستضاف داخل 23 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة مطمئنة منهم 11.8 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمتهم 380 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

انهت وزارة الصحة فترة الحجر لـ 58 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.

المختبر المركزي اتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت حالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وزارة الصحة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالاحوط.

يتبع

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