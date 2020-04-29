ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 215

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 215 حالة والإصابات إلى 15835.

وذكرت الوزارة، أن من بين الإصابات 115 حالة خطيرة، و83 بحالة متوسطة، 77188 طفيفة، و90 مصابا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.