وكالة الرأي الفلسطينية "الكيالي" يناقش مع نقابة المعلمين عدة قضايا خاصة بالمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2487) الخميس 30/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 شبّان بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يعقد اجتماعًا لمناقشة ملف الجنود الأسرى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ربيعية نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا وكالة الرأي الفلسطينية الكتابة على "السمك" تثير جدلا في الصين وكالة الرأي الفلسطينية التلاميذ في الصين يرتدون "قبعة متر واحد" للحفاظ على المسافة وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن ثغرة فى أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية خطأ كارثي يتسبب في إفطار السودان قبل أذان المغرب: ماذا حدث؟ ‏ وكالة الرأي الفلسطينية بطولة انكلترا: قلق على صحة اللاعبين في حال عودة سريعة الى المنافسات
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يعقد اجتماعًا لمناقشة ملف الجنود الأسرى بغزة

30 نيسان / أبريل 2020 08:50

القدس المحتلة - الرأي

كشفت القناة 13 العبرية، عن عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اجتماعا للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، الأسبوع الماضي، لمناقشة آخر تطورات "الاتصالات" مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل أسرى.

وذكرت القناة، أن الاجتماع تم عبر خط آمن، خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم وزير الداخلية، أرييه درعي، ووزير الأمن، نفتالي بينيت، ووزير المالية، موشيه كاحلون.

وكانت الرقابة العسكرية قد منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية من النشر في هذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة لبحث الاتصالات مع حركة حماس حول إجراء صفقة تبادل أسرى، في أعقاب المبادرة التي أطلقها رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بداية الشهر الجاري.

وأفادت بأن منسق الاحتلال لشؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، تواصل قبل نحو أسبوع، مع عائلة الجندي هدار غولدين، الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، لإطلاعهم على آخر التطورات في الاتصالات غير المباشرة مع حماس، بهذا الخصوص.

ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، مساء أمس، عن عائلة غولدين قولها: "هناك فرصة لاستعادة ابننا والجندي شاؤول أورون، بالإضافة إلى أفراهام مانغيستو وهشام السيد (المحتجزين لدى حركة "حماس")"، واعتبرت العائلة أن إهدار الفرصة يعد "تهربا من المسؤولية الوطنية".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد كشفوا أن "تقدما معينا" طرأ في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما نقل عنهم المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، يوم الجمعة الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟