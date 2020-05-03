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بلدية النصيرات: جبر يعمل لدينا منذ 4 سنوات وتم إلغاء نقله لقسم آخر

03 آيار / مايو 2020 04:13

بلدية النصيرات
بلدية النصيرات

غزة – الرأي:

أكدت بلدية النصيرات أن الموظف: "أحمد موسى جبر" يعمل لديها قارئ عدادات ميداني منذ عام 2016 م، وتم نقله لقسم "الحرف والصناعات" بعد شغور القسم من الموظفين، بعد تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بالتحقيق في حريق النصيرات، ووفق الأصول قامت إدارة البلدية بترشيح عدد (5) موظفين للعمل ضمن قسم الحرف والصناعات، ومنهم الموظف جبر. 

وأشارت البلدية في بيان لها إلى أن ما دار عبر شبكات التواصل الاجتماعي من لغط حول قرار نقل الموظف هي اتهامات غير مبررة، وتفتقد إلى معرفة ملابسات النقل والآليات التي تمت بها الامور وفق الأنظمة والقوانين.

وذكرت البلدية أنه وحرصًا على المصلحة العامة، وسحبا للذرائع ألغت البلدية التكليف بالنقل وإعادة الموظف لعمله السابق.

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