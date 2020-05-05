الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخابز ومخازن الأغذية

غزة- الرأي:

نظمت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ جولات تفتيشية على مخازن التجار بمحافظة غزة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة والبلدية.

وقالت الإدارة العامة في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، إن مفتشو حماية المستهلك قاموا بتنفيذ 19 جولة تفتيشه تم خلالها تنفيذ 170 للمحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار.

وبينت أنه تم تحرير 44 محضر ضبط، و56 محضر اتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الادمي وفاسدة.

وأشارت إلى أن طواقم الوزارة في معبر كرم أبو سالم التجاري قامت بإتلاف تين مجفف بسبب رسوبها في الفحص المخبري.

وبمحافظة الوسطى، شارك مدير عام الادارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى في الجولات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل الطواقم ومدى التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءات الوقاية والسلامة التي أقرتها الوزارة مؤخراً.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وأشار التقرير الى أن طواقم حماية المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تواصل عملها وخلال جولات تفتيش صباحية ومسائية في مراقبة ومتابعة الأسواق والمولات والمحال التجارية والمطابخ خاصة خلال أيام شهر رمضان.

وبين أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الوسطى.