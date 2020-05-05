وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان نقيباً للمهندسين في غزة

غزة- الرأي:

تسلم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي يوسف سرحان، رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين في محافظات غزة للدورة النقابية التاسعة عشر التي حملت اسم دورة "الوحدة الوطنية" وهي مجلس توافقي فصائلي مكون من 15 عضوا ممثلين من مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وقال سرحان نقيب في كلمته خلال مراسم تسلم رئاسة النقابة: "بداية أهنأ جموع المهندسين والمهندسات بشهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يرفع عنها هذا الوباء".

وأكد، أن هذا المجلس التوافقي أمامه جملة من التحديات الكبيرة من أجل العمل على خدمة المهندس الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل، والدفاع عن حقوق المهندسين النقابية، والعمل وفقا لمصلحة المهندس الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا، وتحقيق برامج الدورة النقابية الجديدة، والعمل على عقد الانتخابات النقابية القادمة.

وشكر كافة الجهود الوطنية التي عملت طوال الأشهر الماضية من أجل الخروج بهذا المجلس التوافقي لنقابة المهندسين في محافظات غزة، مؤكدا على أن أبواب النقابة مفتوحة لجميع المهندسين من أجل العمل على تحقيق أهداف المرحلة النقابية الجديدة.