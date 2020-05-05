وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في جنين وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات الجالية الفلسطينية بفعل "كورونا" لـ 70 وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: الإجراءات الصحية في غزة مفخرة حقيقية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخابز ومخازن الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية استئناف الاقتحامات اليهودية لساحة البراق الإسلامية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستمرون في توسيع وتطوير تقنيات فحص كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلع على جهـود الصحـة فـي مواجهــة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جائحة كورونا تزيد أزمة نقص الأدوية بغزة تعقيدًا (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل أكثر من 600 مقدسي منذ مطلع العام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان نقيباً للمهندسين في غزة

05 آيار / مايو 2020 03:46

0kDNw
0kDNw

غزة- الرأي:

تسلم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي يوسف سرحان، رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين في محافظات غزة للدورة النقابية التاسعة عشر التي حملت اسم دورة "الوحدة الوطنية" وهي مجلس توافقي فصائلي مكون من 15 عضوا ممثلين من مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وقال سرحان نقيب في كلمته خلال مراسم تسلم رئاسة النقابة: "بداية أهنأ جموع المهندسين والمهندسات بشهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يرفع عنها هذا الوباء".

وأكد، أن هذا المجلس التوافقي أمامه جملة من التحديات الكبيرة من أجل العمل على خدمة المهندس الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل، والدفاع عن حقوق المهندسين النقابية، والعمل وفقا لمصلحة المهندس الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا، وتحقيق برامج الدورة النقابية الجديدة، والعمل على عقد الانتخابات النقابية القادمة.

وشكر كافة الجهود الوطنية التي عملت طوال الأشهر الماضية من أجل الخروج بهذا المجلس التوافقي لنقابة المهندسين في محافظات غزة، مؤكدا على أن أبواب النقابة مفتوحة لجميع المهندسين من أجل العمل على تحقيق أهداف المرحلة النقابية الجديدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟