حماس: ندين السلوك الشاذ في "ام هارون ومخرج 7" وندعو لنبذه

غزة – الرأي:

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" "صلاح البردويل"، أن ما حدث في مسلسلي "أم هارون و مخرج 7"، وما تساوق معهما من تصريحات شاذة، لعدد من الشخصيات المحسوبة على الأمة العربية؛ امتداد لعملية غسيل المخ والضمير والاستلاب النفسي والفكري والثقافي التي غذّاها الاستعمار.



وقال البردويل في تصريح صحفي "إننا ندين هذا السلوك الشاذ، وندعو كل عربي حر شريف إلى نبذ هذه الأشياء وعزلها، ومواجهتها، حتى القضاء عليهاهذه العملية أنجبت هياكل إنسانية عربية مفرغة من الشخصية العربية والإسلامية، ومعبأة بأغاليط وأوهام حضارية زائفة".

وأثار المسلسلين عاصفة من ردود الفعل عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع الاحتلال، وناقش مشهد في مسلسل مخرج 7 بين الممثل السعودي ناصر القصبي وراشد الشمراني، التطبيع، وسط استنكار من الأول وتشجيع من الثاني، ودخول الاثنين في تبريرات بخصوص الموقف.

أما مسلسل “أم هارون”، فيحكي قصة طبيبة يهودية في أربعينيات القرن الماضي، والتحديات التي واجهت أسرتها والجالية اليهودية في دول الخليج، وسط اتهامات بأنه يمهد للتطبيع مع إسرائيل.