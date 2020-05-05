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الداخلية بغزة تبدأ في استقبال 142 عائدًا من الأردن

05 آيار / مايو 2020 05:40

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن بدء أجهزتها استقبال المواطنين العالقين العائدين من الأردن.

وذكرت في بيان لها، أن أجهزتها بدأت في استقبال 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن عبر حاجز بيت حانون إلى قطاع غزة، حيث تقوم الطواقم المختصة من وزارتي الداخلية والصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تمهيدًا لنقلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى قطاع غزة استقبل مئات العالقين منذ أزمة الكورونا سواءً من جمهورية مصر العربية أو من المملكة الهاشمية الأردنية، حيث يخضع جميع العائدين إلى إجراءات الحجر الصحي بغزة.

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