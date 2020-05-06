كيف حمت الصحة بغزة كوادرها من الإصابة بـ"كورونا"؟

غزة - الرأي - إبراهيم شقورة

ليست على غرار العالم، فغزة المحاصرة تعيش تجربة مميزة ونوعية في إدارة ملف فيروس كوفيد 19 الذي اجتاح العالم، وفي الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر الاصابة بفيروس كورونا وسط الكوادر الصحية في الكثير من دول العالم، تميزت غزة في حماية كوادرها الطبية والتي بدورها حمت شعباً بأكمله من خطر الاصابة بالفيروس.

سبقت غزة وصول الجائحة، فأعدت لها الخطط ودربت كوادرها جيداً لتحافظ عليهم، فعمدت إلى برامج تدريبية مكثفة استناداً للمعلومات التي تتلقاها من منظمة الصحة العالمية وخبرات الدول التي أصابها الفيروس من قبل، فكان تدريبها بدءًا من ارتداء الزي الواقي والطريقة السليمة لذلك وحتى وصولا لأدق التفاصيل في سحب العينات والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها من جميع الكوادر الصحية ذات الاحتكاك المباشر وغير المباشر.

في ذات السياق يشير أ. هاني المقيد المسؤول المباشر عن فحص العينات في مختبر الصحة المركزي بوزارة الصحة إلى أن الكوادر الطبية تتبع اجراءات صارمة في التعامل مع العينات التي تأتي من مناطق الحجر، فمنذ وصول الكادر للمختبر وقبل دخوله المنطقة المخصصة للفحص يرتدي الزي المخصص للحماية كما تم اعداد المختبر بمعايير علمية وعالمية لمكافحة العدوى، ووضع كافة خطوات السلامة المرافقة للفحص وحتى اختتامه والذي ينتهي بتعقيم الكادر المخبري وزيه.

وعلى صعيد الطب الوقائي يشير الدكتور أيمن أبو رحمة رئيس قسم الأوبئة في محافظة رفح وأحد الكوادر الطبية التي تقوم بسحب العينات إلى أن الكوادر الطبية الوقائية تعرضت لتدريب مكثف إلى جانب خبرتها السابقة في التعامل مع أوبئة أخرى سابقاً، مثل انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور.

وعلى صعيد سيارات الاسعاف المخصصة لنقل الحالات المشتبه بها أعدت وزارة الصحة سيارات مخصصة يعزل بها المريض تماما عن الكادر الذي يقوم بالنقل، كما تلقى الكادر الاسعافي تدريبات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

وداخل مراكز الحجر الصحي، حرصت وزارة الصحة على محدودية أعداد الكوادر الصحية داخل مراكز الحجر الصحي بما يحقق الكفاية ويمنع الضرر إلى جانب وضع السياسات والأدلة الإجرائية للتعامل مع الحالات.

ولا زالت وزارة الصحة تطور باستمرار من إجراءاتها وآلياتها في الحفاظ على الطاقم الصحي، استناداً لآخر الدراسات والأبحاث العالمية في ذلك، حيث عكف مجلس وزارة الصحة بقيادة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش إلى إصدار العديد من التعميمات الهادفة للحفاظ على الكادر الصحي والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة لكافة الكوادر الصحية.