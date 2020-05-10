وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بنقل كراج السيارات من مركز المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "أوقاف القدس": إعادة فتح الأقصى أمام المصلين في هذه الحالة! وكالة الرأي الفلسطينية الحية يُشيد بمناقب القيادي الراحل أحمد الكرد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 197 فلسطينيًا خلال "أبريل" الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 13 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تبحث مع الاقتصاد إنشاء مجمع حكومي برفح وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 118 مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تشرع برش برك المزارعين وتجميع المياه لمكافحة البعوض وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تطلق مسابقة أفضل مركز خدمة في الوزارة
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة (2) مليون دولار

بدء توزيع المنحة القطرية للزواج يوم غدٍ الاثنين

10 آيار / مايو 2020 05:48

احمد محيسن
احمد محيسن

غزة-الرأي

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة "أحمد محيسن" عن بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عاماً فما فوق، اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وأوضح أحمد محيسن أن الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها (2) مليون دولار، لعدد (500) شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأكد محيسن أن طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين من الشباب لهذه المنحة، ووجه شكره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما شكر اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، على دورهم المميز في إنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

يذكر أن المنحة القطرية ستوزع على الشباب بقيمة (4000) دولار لكل شاب، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات وإجراء مراسم الزواج في أقرب فرصة ممكنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟