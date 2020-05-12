هكذا قُتل الجندي الإسرائيلي في جنين

الضفة المحتلة - الرأي

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل مقتل الجندي عميت بن يغئال خلال عملية دهم وتفتيش نفذّها الجيش في بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

وأفاد الجيش بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأنه عند حوالي الساعة 4 ونصف فجراً أنهت القوات بقيادة قائد لواء غولاني ونائبه اعتقالات في بلدة يعبد بجنين، وبدأت في مغادرتها وفي هذه الأثناء أُلقي حجر كبير من فوق سطح المنزل الأخير الذي كان به الجنود.

وأضاف أن الحجر سقط الحجر على رأس الرقيب أول عميت بن يغئال وأصيب بجروح بالغة رغم ارتداءه خوذة، وأعلن الأطباء وفاته بعد نقله بطائرة هليكوبتر لمستشفى رامبام بحيفا.

وأشار الجيش إلى أن مهمته في جنين كانت اعتيادية، وجرت لاعتقال 4 فلسطينيين متهمين بإلقاء الحجارة على سيارات إسرائيلية وأعمال أخرى في الأسابيع الأخرى.