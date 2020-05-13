"النقل والمواصلات" تعلن تخفيض رسوم المركبات في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة وذلك للتخفيف عن فئة سائقي النقل بكافة أنواعه في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عٌقد في وزارة الإعلام بمدينة غزة، بحضور مدير عام شرطة المرور والنجدة العقيد علي النادي.

وقال الناطق باسم الوزارة خليل الزيان، إن تخفيض الرسوم شمل المركبات الخصوصية من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل لتصبح 1500 شيكل بدلاً 2100 شيكل، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومى الداخلي من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل لتصبح 1500 شيكل بدلاً من 2100 شيكل.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم شمل المركبات العمومي والتي تحمل لوحة (20_24_25) قيمة أجرة نمرة المرور، حيث بلغت قيمة الخصم 625 لتصبح 625 بدلاً 1250، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومي الداخلي من نوع بنزين، حيث بلغت قيمة الخصم 500 شيكل لتصبح 500 شيكل بدلاً من 1000 شيكل (كرت سير).

وأكد الزيان أن تطبيق هذا القرار على المركبات المذكورة أعلاه سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2020.