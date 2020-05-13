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أعلنت أنها لن تشارك فيه

حماس: اللقاء القيادي المزمع عقده برام الله تكرار لتجارب فاشلة

13 آيار / مايو 2020 03:25

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غزة – الرأي:

قالت حركة حماس إن الإعلان عن عقد لقاء قيادي في رام الله السبت القادم وما ورد من تصريحات عن دعوتها لحضوره هو بمثابة تكرار لتجارب أثبتت فشلها.

واعتبرت الحركة في بيان لها الأربعاء، أن مواجهة المشروع الصهيوني عبر لقاء لا تستطيع فصائل المقاومة المشاركة الحقيقية فيه، هو ذر للرماد في العيون، وتضييع لوقت ثمين تتم فيه حياكة المؤامرة على شعبنا.

وأضاف "إن المخططات الصهيونية لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية حدث بالغ الخطورة، ويأتي في سياق متصل من السياسات الصهيونية والأمريكية، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وصفقة القرن، وسياسات الاستيطان الإجرامية وغيرها".

وبينت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرسمية لم تكن على مستوى الحدث في مواجهة ضم القدس، وصفقة القرن، ومع الأسف كان الموقف الفلسطيني الرسمي ضعيفاً جداً في تطبيقاته العملية، وهو ما شجع الاحتلال على المضي في سياساته.

وذكرت أن تكرار مواجهة هذا المشروع التصفوي للقضية بالأدوات والآليات نفسها، هو تضييع وهدر لطاقات شعبنا، وتشجيع إضافي للاحتلال.

وتابع "إننا في حماس ندعو الأخ أبو مازن لدعوة الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية للقاء عاجل بالآلية المناسبة للظروف المستجدة، يتم فيه الاتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الصهيوني الأمريكي في ظل حالة من الضعف، والتراجع الإقليمي والدولي".

وأردفت "نحن نثق بالله، ثم بشعبنا ومقاومتنا أننا قادرون على إفشال هذه المشاريع، إذا نجحنا أولاً في توحيد مواقفنا، والاتفاق على رؤية واستراتيجية لمجابهة الاحتلال، بما يؤدي إلى تحرك كل القوى المخلصة، والصادقة على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي لمساندة شعبنا لنيل حقوقه".

وأعلنت الحركة في ختام بيانها، أنها لن تشارك في ذلك اللقاء، مؤكدة جهوزيتها للمشاركة في كل لقاء جدي وقادر على إحداث التغيير المطلوب، "علماً أنه لم توجه لقيادة الحركة دعوة رسمية لهذا اللقاء".

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