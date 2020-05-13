الجهاد الإسلامي تعلن عدم مشاركتها بالاجتماع القيادي في رام الله

غزة – الرأي:

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الأربعاء، أنها لن تحضر الاجتماع المزمع عقده في رام الله السبت القادم 16 مايو تحت عنوان "اجتماع القيادة".

وقالت الحركة في بيان صحفي لها إنها تلقت دعوة لحضور ذلك الاجتماع، إلا أنها ترى أن المدخل لاستعادة الوحدة ومجابهة الاحتلال لا يكون بتلك الطريقة.

وأضافت "الخطوة الصحيحة تتمثل بعقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن والأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء "م. ت. ف" على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام".

وأعربت الحركة عن أملها لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تُسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة.