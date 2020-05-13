وفاة 9 فلسطينيين بفيروس كورونا بالإمارات

رام الله - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة، اليوم الأربعاء، في صفوف الجالية الفلسطينية بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالإمارات إلى 9.

وكانت الخارجية أعلنت تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، صباح اليوم الأربعاء، بالإمارات للمواطن جلال محمد كامل أبو شدق (52 عاما)، والمواطنة الزائرة رغدة علي حسن احمد الشقرة "الطباطيبي" (52 عاما).

وأضافت أنه تم تسجيل 21 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الى 44، وحالة تعافي واحدة من الحالات المصابة ليصبح عدد حالات التعافي7 حالات.