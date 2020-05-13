الداخلية: خطة مشتركة لإنجاح امتحانات التوجيهي في ظل "كورونا"

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن تجهيز خطة تفصيلية من أجل إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال مقابلة عبر فضائية الأقصى مساء اليوم الأربعاء، إن الشرطة ستعمل على منع كل مصادر الإزعاج منذ 15 مايو الجاري وحتى انتهاء الامتحانات؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب"، داعياً المواطنين إلى التعاون بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الشرطة ستعمل على تأمين كافة لجان الامتحانات وعددها 232 لجنة على مستوى قطاع غزة، بالإضافة لمراكز التصحيح والكونترول.

وفيما يتعلق بترتيبات استقبال المواطنين العالقين في مصر عبر معبر رفح، أكد البزم أن كافة طواقم وزارة الداخلية تعمل وفق البروتوكولات الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة، ونقل المواطنين العائدين لمراكز الحجر الصحي.

وأشار البزم إلى أن 78 مواطناً عالقاً وصلوا قطاع غزة عبر معبر رفح أمس الثلاثاء، موضحاً أنه من المتوقع اليوم وصول مئات آخرين.

وأضاف: "نجتهد في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين خلال تسهيل وصولهم بمعبر رفح، واستضافتهم في مراكز الحجر، وفق الإمكانيات المتوفرة".

ولفت إلى أن أطقم هيئة المعابر والأجهزة الشرطية والأمنية تعمل على تسهيل وصول العالقين عبر معبر رفح، وفق تنسيق وترتيب مع الجانب المصري.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الداخلية أن لدى الوزارة خطة واضحة تقضي بتقسيم العالقين على فئات، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ودعا البزم المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية في ظل وصول العائدين الجدد، مضيفاً "لا تغيير على جميع القرارات المتعلقة بمنع التجمعات".

في سياق آخر، وحول إجراءات الوزارة في مكافحة فيروس "كورونا"، أهاب البزم بالمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة؛ لنتمكن جميعاً من الخروج من هذه المرحلة بسلام.

وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تخفيف الازدحامات، خاصة في الأسواق والمراكز التجارية، والجهات المختصة تعمل بشكل مستمر لمتابعة ذلك.

ونوه إلى أن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تأتي من أجل منع تفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، مؤكداً أن الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هي من داخل مراكز الحجر.