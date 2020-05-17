دعوة إعلامية للإفراج الفوري عن الصحفي "حواري"

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى إطلاق سراح الصحفي أنس حواري فورًا ومحاسبة العناصر الأمنية التي اعتدت عليه قبل اعتقاله في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وشدد المنتدى في بيانٍ له الأحد، على وجوب الاعتذار لأنس عما بدر بحقه من اعتداء جسدي ولفظي أمام أسرته دون أدنى مبرر، مطالبًا نقابة الصحفيين للقيام بدورها المنوط بالدفاع عن الصحفيين وحمايتهم من تغول الأجهزة الأمنية.

وقال: "تابعنا باستياء شديد اعتداء عناصر أمنية على أنس حواري أثناء مروره بحاجز عنبتا خلال تواجده بمركبة عائلته وبطريقه لطولكرم، واعتقاله منذ عدة أيام وتمديد اعتقاله 48 ساعة من النيابة العامة لعرضه على محكمة الصلح.

وعبر عن استهجانه وإدانته للاعتداء السافر على حواري، معتبراً إياه تجاوزاً خطيراً يمس حرية العمل الإعلامي، وانتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية المؤكدة على حماية الصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي، وتخلياً عن الدور المنوط بالأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطن فضلاً عن الصحفي.

وأكد المنتدى على رفضه الاعتداء على الصحفيين بأي شكل من الأشكال، مطالباً الوسط الصحفي بالتكاتف والضغط لإصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتكون معبرة عن المجموع الصحفي بقوة وقادرة على حماية الصحفيين من أي انتهاك.

واعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية ليلة الجمعة، الصحافي حواري، على أحد الحواجز العسكرية على مدخل طولكرم، وهو في طريقه مع شقيقته وزوجها إلى بلدة عنبتا ما أثار موجة تضامن معه من الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.