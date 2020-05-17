نتنياهو خلال خطاب تنصيب حكومته: لن نخرج من الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

عرض رئيس وزراء حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" حكومته الجديدة لنيل الثقة أمام الكنيست ظهر اليوم، وذلك بعد 3 جولات انتخابية.

وقال نتنياهو خلال عرض حكومته، "لن يتم إخلاء أي مستوطن من الضفة الغربية، معتبرا أن ضم المستوطنات يقرب فرص تحقيق السلام وليس العكس، وأنه قد آن الأوان ليفهم الفلسطينيون هذا الأمر".

وأضاف في خطابه أمام الكنيست "جيلو، شيلو، بيت إيل والخليل، هي جزء من أرض إسرائيل وموطن نشأة وولادة الأمة اليهودية، لقد آن الأوان لنبسط سيادتنا عليها ويسري عليها القانون الإسرائيلي، وكتابة تاريخ جديد في تاريخ الصهيونية، هذه الخطوة لن تبعد فرص السلام بل ستقربه، والسلام يقوم فقط على الحقيقة".

وواصل حديثه "الحقيقة هي أن مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية من إخواننا وأخواتنا سيبقوا إلى الأبد في أماكنهم في إطار أي اتفاق سلام دائم، وقد حان الوقت ليعترف جيراننا الفلسطينيون بهذه الحقيقة وكذلك البعض في هذا المكان".

أما شريك نتنياهو في تشكيل الحكومة بيني غانتس، فقد اعتبر الإعلان عن الحكومة الجديدة إنجازًا كبيرًا يمنع الذهاب نحو انتخابات رابعة، معلنًا عن انتهاء الأزمة السياسية الأخطر في تاريخ الكيان.