الأوقاف تنشر تعليماتها للمصلين بشأن صلاة الجمعة المقبلة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن تعليماتها بشأن أداء صلاة الجمعة المقبلة في المساجد.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه يجب على كل حاضر للمسجد ارتداء الكمامة أو ما يسد مكانها طيلة فترة مكوثه في المسجد ، علماً بأنه (سيتم توزيع الكمامات للمصلين على أبواب المساجد)، مع ضرورة إحضار سجادة صلاة خاصة بالمصلي، ولا يُصلي عليها غيره.

كما أكدت على ضرورة اجتناب المصافحة ومعانقة المصلين بعضهم بعضاً، واتباع آداب السعال بتغطية الفم والأنف، والوضوء يجب أن يكون في البيت، حيث ستغلق حمامات المسجد، ومن أراد قراءة القرآن سيحضر مصحفه من بيته ولا يتدواله مع غيره.



وأشارت لضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر عند دخول المسجد والخروج منه، وبين المصلين في الصف الواحد، والابتعاد عن الزحام، فهو مظنة انتشار الفايروس، وترك اللغو فهو يضيع الأجر.

وطلبت الوزارة من المواطنين التعاون مع اللجان المكلفةوبتنظيم صلاة الجمعة في ظل جائحة كورونا بتقديم صورة حضارية، وخاصة في الالتزام بمكان الصلاة المحدد، وعند الخروج من المسجد

، منوهة لأهمية تأخير الحضور للجمعة استثناء لتقليل مدة المخالطة مع الآخرين.

ودعت المرضى، وكبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، والنساء، والأطفال دون سن التكليف ليصلوا الجمعة ظهراً في البيوت وهم مأجورون بإذن الله.

ولفتت الوزارة إلى بقاء صلاة الجمعة ظهراً في البيوت رخصة قائمة للأصحاء وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا يتسع المسجد فيها للجميع، نظراً للتخوف القائم من فايروس كورونا.

وأكدت أنه سيتم إغلاق بعض المساجد التي لا تتسع لأعداد المصلين وتستبدل بساحة قريبة، راجية متابعة الإعلانات الصادرة عن مديرية أوقاف المحافظة.

وأشارت الوزارة أنه بخصوص صلاة العيد سيمنع إقامة مصليات مركزية، وستقام في المساجد أو الساحات القريبة منها.

وختمت الوزارة بيانها "نحن اليوم مدعوون إلى تقديم صورة حضارية راقية في الالتزام بالإجراءات الوقائية، لنكون نموذجاً يحتذى به، فهذا واجب شرعي، ولا يجوز قياس المسجد على غيره من الأماكن التي تشهد انفلاتاً، فالخطر لا يزال قائماً، ولا نريد أن يكون بيت الله سبباً في إيذاء أحد".