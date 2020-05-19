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الدفاع المدني يسيطر على حريق بمخبز اليازجي غرب غزة

19 آيار / مايو 2020 05:19

حريق اليـازجي
حريق اليـازجي

غزة – الرأي:

سيطرت طواقم الدفاع المدني على حريق اندلعت عصر اليوم الثلاثاء 19/5/2020 في أحد مخابز شركة اليازجي بتل الهوا غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في المكان.

وأفادت إدارة العمليات التابعة للدفاع المدني ان الحريق نشب في فرن المخبز وتمدد إلى جزء من المعرض، بينما نجحت طواقم الإطفاء في تطويق النيران ومنعت تمددها إلى باقي أجزاء المعرض.

وقالت إن فريق الأمن والسلامة تواجد في مكان الحريق لفحص السبب الذي أدي لحدوثه، وشارك في إخماد النيران طواقم الإطفاء والإنقاذ في مركزي تل الإسلام والرمال.

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