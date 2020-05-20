الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 20 مايو 2020

غزة- الرأي:

ستعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح البري.

تجري متابعة 1630 مستضافاً داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة.

إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة 30 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة ولازالت 14 إصابات تحت العلاج بمستشفى العزل.

لازال المختبر المركزي يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي.

إن امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

خطر فيروس كورونا سيبقى حاضراً و بقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس .

نهيب بكافة المواطنين عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام وعدم التحرك الا إذا دعت الضرورة وفق إجراءات السلامة.

نؤكد على كافة الذين انهوا الحجر الصحي مؤخراً الالتزام في المنزل واتباع تعليمات الوقاية حفاظاً على صحة المجتمع.

وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم توريد سوى 5% من احتياجنا السنوي من مستودعات الوزارة برام الله منذ بداية العام الجاري.

وزارة الصحة تستهجن عدم إرسال حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية التي استلمتها السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.

نطالب كافة الجهات المعنية للإسراع في تلبية الاحتياجات الطارئة من أجل تحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة وباء كورونا وفق خطة الوزارة.

كافة المؤسسات الحكومية انهت الاستعدادات لفتح المساجد لصلاة الجمعة وصلاة العيد لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية.

ما يُثار حول تغير في قرار منع التجمعات منافي للصحة وعلى العكس فإن ارتفاع أعداد الإصابات في الفوج الأخير يدعونا إلى المزيد من الحذر

ندعو المواطنين خلال الجمعة القادمة أو صلاة العيد بضرورة الالتزام بالتوجيهات التي من شأنها التخفيف من احتمالية تفشي الفيروس

ستُفح المساجد 12 ظهراً والخطبة لن تزيد عن 10 دقائق، كما سيتم توزيع الكمامات على المواطنين، حيث يجب عدم إلقائها جراء إمكانية استخدامها أكثر من مرة بعد غسلها.

نطالب كبار السن الأطفال والنساء وضعيفي المعاناة بتأدية صلواتهم في منازلهم.

هناك سلسة من الإجراءات التي تم تكثيفها لضمان الحد من التجمع داخل الأسواق والمحال التجارية خلال اليومين الماضيين.