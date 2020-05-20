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صرف دفعة مالية جديدة لمبادرة "عيلة واحدة" غداً

20 آيار / مايو 2020 05:47

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن صرف دفعة جديدة من صندوق مبادرة "عيلة واحدة" غداً الخميس.

وأوضح وكيل الوزارة غازي حمد أنه سيتم صرف 400 ألف شيقل لصالح ألفي أسرة متعففة انطبقت عليها الشروط المعلنة من لجنة المبادرة.

وأكد حمد أن كافة الأسماء التي سيتم الصرف لها غداً هي من الأسماء التي قام الموظفون المتبرعون بترشيحهم للاستفادة من المبادرة.

وقال: "الصرف سيتم رغم الوضع المالي الصعب لمساعدة الفقراء وتقديراً لكل من قام بدعم مبادرة الموظفين "عيلة واحدة".

وشدد على أنه يتم بذل جهد كبير من أجل صرف دفعة جديدة بعد عيد الفطر، مبيناً أن الصرف سيتم عبر فروع البريد، وستصل رسالة للمستفيدين من الدفعة.

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